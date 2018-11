Mannheim

Mann vor Diskothek angeschossen: Hintergründe unklar

24.11.2018, 15:08 Uhr | dpa

Nach Schüssen auf einen Mann vor einer Diskothek in Mannheim sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht zum Samstag war ein Mann im Stadtteil Neckarstadt angeschossen worden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bislang ist noch völlig unklar, um was für eine Waffe es sich handelt. Auch wer den Schuss abgegeben hat, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht deshalb dringend nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.