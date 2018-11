Stuttgart

Stoch ist neuer Chef der Südwest-SPD

24.11.2018, 15:17 Uhr | dpa

Andreas Stoch, neu gewählter Vorsitzender der SPD in Baden-Württemberg. Foto: Marijan Murat/Archiv (Quelle: dpa)

Andreas Stoch ist der neue Vorsitzende der SPD in Baden-Württemberg. Der Landtagsfraktionschef gewann am Samstag beim Parteitag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) eine Kampfabstimmung gegen den Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci.