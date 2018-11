Berlin

Mann wird bei Fahrrad-Zusammenstoß schwer am Kopf verletzt

24.11.2018, 15:19 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war am Freitagabend auf einem Radweg in der Warschauer Straße unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 60 Jahre alter Radfahrer versuchte, ihn zu überholen, und streifte den Mann dabei. Der 55-Jährige stürzte vom Rad und verletzte sich schwer am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.