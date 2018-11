Berlin

Grujic gegen Hoffenheim zurück in Hertha-Startelf

24.11.2018, 15:58 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Marko Grujic kehrt bei Hertha BSC nach zwei Monaten Zwangspause im Bundesliga-Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim zurück in die Startelf. Der 22 Jahre alte Serbe hat die Folgen seiner Sprunggelenkverletzung überwunden und soll am Samstag helfen, die Serie des Berliner Fußball-Bundesligisten von zuletzt fünf Spielen ohne Sieg zu beenden. In der Innenverteidigung ersetzten Fabian Lustenberger und Derrick Luckassen die verletzten Niklas Stark und Karim Rekik. Für den gesperrten Maximilian Mittelstädt kehrt Marvin Plattenhardt ins Team zurück. Mathew Leckie übernimmt die Rolle des angeschlagenen Javairo Dilrosun.