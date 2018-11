Erfurt

Betrunkener Mann fährt Auto ins Gleisbett der Straßenbahn

24.11.2018, 16:13 Uhr | dpa

Ein 38 Jahre alter Mann hat sein Auto betrunken in das Gleisbett einer Erfurter Straßenbahn gesteuert. Ein Mitarbeiter der örtlichen Verkehrsbetriebe bemerkte das Auto Freitagnacht und rief die Polizei. Die Beamten fanden den Fahrer in seinem Auto in der Nähe einer Endhaltestelle, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Vorfall kam es nur zu geringen Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille bei dem Fahrer.

Die Bergung des beschädigten Autos war laut Polizei schwierig: So musste der Abschleppdienst das Auto zunächst von den Gleisen ziehen, hieß es in einer Mitteilung. Zudem wurde bei dem Unfall die Ölwanne an dem Auto aufgerissen, so dass Öl ins Kiesbett sickerte, wie ein Polizeisprecher sagte.