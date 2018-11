Cottbus

Harmlose Cottbuser verlieren bei Spitzenreiter Osnabrück

24.11.2018, 16:20 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat nach drei Spielen ohne Niederlage wieder verloren. Der Aufsteiger aus der Lausitz unterlag am Samstag beim Spitzenreiter VfL Osnabrück verdient mit 1:3 (0:1) und rutschte auf Platz 15 ab. Für Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz war es eine erfolglose Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte als Spieler und Trainer.

Osnabrücks Treffer erzielten Marc Heider (29.), Farrona Pulido (83.) und Sebastian Klaas (88.). Das zwischenzeitliche 1:2 durch Fabio Viteritti (87.) war vor 10 212 Zuschauer an der Bremer Brücke in Osnabrück zu wenig für den in der Offensive harmlosen FC Energie. Der ist mit 19 Punkten nur zwei Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt.

Die Cottbuser, bei denen Kapitän Marc Stein nach seinem Nasenbeinbruch mit Maske ins Team zurückkehrte, überließen in der Anfangsphase dem Gegner das Feld. In der Offensive hatten die Lausitzer so gut wie gar nichts zu bieten. Mitte der ersten Hälfte konnte sich Energie etwas vom Druck der Hausherren befreien. Die VfL-Führung durch Heiders Kopfball war dennoch verdient. Insgesamt machte sich beim ideenlosen Cottbuser Angriffsspiel das Fehlen von Marcelo (Außenbandanriss) bemerkbar.

In der zweiten Halbzeit ließ Osnabrück mehrfach die Chance zur Entscheidung ungenutzt. Erst in der 82. Minute machte Pulido nach einem Konter mit dem 2:0 alles klar. Dem 1:2 durch Viteritti ließ Osnabrück nur eine Minute später das 3:1 folgen (88.).