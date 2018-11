Ballenstedt

Silvesterböller reißt 49-Jährigem mehrere Finger ab

24.11.2018, 18:06 Uhr | dpa

Auf einer Geburtstagsfeier in Badeborn (Landkreis Harz) ist einem 49-Jährigen ein Silvesterböller in der Hand explodiert und hat ihm mehrere Finger abgerissen. Am späten Freitagabend hatte der Mann den Böller vor einer Gaststätte zünden wollen, dieser explodierte aber vorzeitig, wie die Polizei am Samstag in Halberstadt mitteilte. Der Verletzte wurde in eine Spezialklinik nach Halle gebracht. Die Polizei geht bislang von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise, dass es sich um in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik gehandelt habe.