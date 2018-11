Augsburg

Frankfurter Abraham erleidet Muskelblessur

24.11.2018, 18:42 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham hat sich im Bundesligaspiel beim FC Augsburg eine Muskelblessur zugezogen. Sportdirektor Bruno Hübner berichtete nach dem 3:1 (1:0) am Samstag, dass es bei dem Abwehrspieler "in die Wade reingezogen" habe. Man müsse nun die Untersuchung am nächsten Tag abwarten. Hübner hoffte, dass sich der 32-Jährige nur eine Kleinigkeit zugezogen habe und "dass es nicht so viel" sei. Abraham musste bereits in der fünften Minute gegen Marco Russ ausgewechselt werden. Eintracht Frankfurt belegt zumindest für eine Nacht Tabellenplatz zwei.