Bremen

Bremer Linke will Programm für Bürgerschaftswahl beschließen

24.11.2018, 18:44 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr vor der Bürgerschaftswahl will die Linkspartei in Bremen am morgigen Sonntag ihr Wahlprogramm beschließen. Die Oppositionspartei fordert einen grundlegenden sozialen Kurswechsel im kleinsten Bundesland. Vor allem beim Schul- und sozialen Wohnungsbau müsse die öffentliche Hand dringend investieren, wenn in diesen Bereichen nicht allein der Profit zählen solle, hieß es am Samstag zu Beginn des Parteitags. Bei der Wahl am 26. Mai 2019 will die Linke in Bremen erstmals ein zweistelliges Ergebnis einfahren, 2015 kam sie auf 9,5 Prozent der Stimmen.