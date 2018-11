Kronshagen

Birte Glißmann neue Landesvorsitzende der Jungen Union

24.11.2018, 19:03 Uhr | dpa

Der Nachwuchs der CDU in Schleswig-Holstein hat die 25 Jahre alte Birte Glißmann zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die Junge Union wählte sie am Samstag in Kronshagen bei Kiel mit 110 Stimmen. Sie setzte sich damit knapp gegen ihren gleichaltrigen Mitbewerber Christian Poltrock durch, der 100 Stimmen erhielt. Beide waren bisher Stellvertreter von Tobias Loose, der sich nach vier Jahren im Amt nicht wieder um den Posten des Landesvorsitzenden beworben hatte. Der 34-Jährige will sich nach eigenen Angaben auf seine Arbeit als Landtagsabgeordneter konzentrieren. Es war das erste Mal seit acht Jahren, dass es eine Kampfkandidatur um den Landesvorsitz der Jungen Union gab. Sie ist nach eigenen Angaben mit etwa 4000 Mitgliedern die größte politische Jugendorganisation im Norden.