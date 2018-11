Wolfsburg

Einsatz von verletztem Leipziger Trio noch ungewiss

24.11.2018, 19:25 Uhr | dpa

Leipzigs Kevin Kampl am Ball. Sein Einsatz gegen Salzburg am Donnerstag in der Europa League ist noch ungewiss. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss eventuell auch am Donnerstag in der Europa League bei Red Bull Salzburg auf das Trio Kevin Kampl, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano verzichten. "Das kann ich noch nicht abschätzen jetzt. Das wäre reine Spekulation", sagte Leipzigs Coach Ralf Rangnick am Samstag nach dem 0:1 (0:0) beim VfL Wolfsburg zu den Einsatzchancen seiner Spieler. Das Trio war gegen Wolfsburg verletzungsbedingt ausgefallen. Laut Rangnick war auch dies ein Grund für die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga seit dem ersten Spieltag.