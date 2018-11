Krumbach (Schwaben)

Wildschweine halten in Krumbach Polizei in Atem

24.11.2018, 19:46 Uhr | dpa

Rund 90 Minuten sind Wildschweine im schwäbischen Krumbach (Landkreis Günzburg) der Polizei davongelaufen. Die Tiere wollten mutmaßlich einer Treibjagd entkommen und rannten am Samstagvormittag aus einem Wald in das nördliche Stadtgebiet, wie die Polizei mitteilte. Drei Wildschweine machten einen Ausflug in eine Einkaufsstraße, ein weiteres Tier suchte ein Autohaus auf. Eines der Schweine beschädigte beim Überqueren der Straße ein Auto. Außerdem rannten die Tiere durch mehrere Gärten und beschädigten unter anderem Gartenzäune. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Jäger versuchten, die Tiere einzufangen. Nach rund 90 Minuten zogen sie sich freiwillig aus der Stadt zurück. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.