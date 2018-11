Osnabrück

Schwelbrand in Justizvollzugsanstalt: Häftling verletzt

24.11.2018, 21:12 Uhr | dpa

Bei einem Schwelbrand in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Osnabrück ist ein Häftling verletzt worden. Der Brand wurde am Samstagabend gegen 19 Uhr gemeldet und konnte von zwei Bediensteten mit einem Feuerlöscher unmittelbar gelöscht werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Häftling trug nach ersten Erkenntnissen eine leichte Rauchgasvergiftung davon. Nähere Angaben etwa zur Brandursache konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen. Weitere Häftlinge waren von den Rauchgasen nicht betroffen, das Gefängnis musste nicht geräumt werden. Die Straße bei der JVA war für den Verkehr für rund eine Stunde gesperrt.