Schleswig

Ein Jahr Dombaustelle: "Baufortschritt gestaltet sich gut"

25.11.2018, 10:36 Uhr | dpa

Ein Baugerüst umgibt den Turm des St.-Petri-Dom in Schleswig. Foto: Frank Molter (Quelle: dpa)

Schleswig (dap/lno) - Die vor rund einem Jahr begonnenen Sanierungsarbeiten am Schleswiger Dom kommen gut voran. "Der Baufortschritt gestaltet sich gut", teilte die Bischofskanzlei der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Das Gerüst, das rund um den 122 Meter hohen Westturm errichtet wird, habe bereits eine Höhe von 74 Metern erreicht. "Ich freue mich, dass wir schon so weit gekommen sind", sagte Bischof Gothart Magaard. Offen ist, inwieweit in den Wintermonaten draußen weitergearbeitet werden kann. "Die Arbeiten im Außenbereich sind sehr wetterabhängig", hieß es aus der Bischofskanzlei. Die Orgel wird nur noch bis Januar 2019 spielbar sein. Danach muss sie zum Schutz vor Baustaub eingepackt werden. Die Glocken wurden bereits vor einigen Monaten ausgehängt. Trotz der Baustelle könnten aber alle Gottesdienste im Dom stattfinden.