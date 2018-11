Züchter präsentieren Geflügel von Rassetaube bis Zwergente

25.11.2018, 12:29 Uhr | dpa

Hunderte teils exotische Geflügelrassen waren am Wochenende bei der Deutschen Junggeflügelschau in Hannover zu bewundern. Etwa 2000 Aussteller zeigten nach Veranstalterangaben rund 18 000 Tiere von der Afrikanischen Höckergans über das Nackthalshuhn bis hin zur Zwergente. Neben verschiedenen Meisterschaften wurden auch Vögel zum Verkauf angeboten. Am Sonntag konnten die zahlreichen Besucher auf dem Messegelände unter anderem Küken beim Schlüpfen zuschauen. Geflügelzucht ist ein traditionsreiches Hobby in ganz Deutschland. Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter strebt gar schon länger den Status als Immaterielles Kulturerbe an.