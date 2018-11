Hauenstein

Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Hauenstein laufen

25.11.2018, 12:32 Uhr | dpa

In Hauenstein in der Südwestpfalz sind am Sonntagmorgen die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg angelaufen. Etwa 1000 Anwohner waren aufgefordert, vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Auch ein Seniorenheim mit knapp 100 Bewohnern musste geräumt werden.

Nach erfolgreicher Evakuierung der Gebäude am nördlichen Ortsrand sollte der Kampfmittelräumdienst gegen Mittag mit der Entschärfung des 250 Kilo schweren Sprengkörpers beginnen, wie der parteilose Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Werner Kölsch, am Sonntagmorgen auf Anfrage sagte.

Die Bombe war am Montag in einem Neubaugebiet des 4000-Einwohner-Ortes von einer Firma aufgespürt worden, die den Auftrag hatte, das Gelände nach Kampfmitteln zu durchsuchen.