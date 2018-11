Sangerhausen

Feuer im Europa-Rosarium: Ermittlungen wegen Brandstiftung

25.11.2018, 12:38 Uhr | dpa

Im Europa-Rosarium in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat ein Feuer einen Schaden von geschätzten 30 000 Euro angerichtet. In der Nacht zum Sonntag brannte es in einer Werkstatt, ein Holzschuppen stand komplett in Flammen, wie die Polizei in Halle mitteilte. An einem Gewächshaus ließ die Hitze zahlreiche Glasscheiben bersten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.