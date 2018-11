Halle (Saale)

Per Haftbefehl gesuchter 18-Jähriger bei Einbruch gefasst

25.11.2018, 12:38 Uhr | dpa

Dank eines aufmerksamen Mehrfamilienhaus-Bewohners ist in Halle ein per Haftbefehl gesuchter Mann gefasst worden. Am Sonntag gegen 0.30 Uhr bemerkte der Bewohner den Einbrecher in seinem Keller, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der Täter flüchtete mit dem Diebesgut in eine Wohnung des Hauses, in der Bekannte von ihm wohnten. Dort fanden ihn die herbeigerufenen Polizeibeamten. Sie stellten die Beute sicher und fanden bei der Überprüfung heraus, dass gegen den 18 Jahre alten Tatverdächtigen aus Halle bereits ein Haftbefehl vorliegt. Gegen ihn war eine Jugendstrafe von einem Jahr verhängt worden. Über das Delikt konnte die Polizeisprecherin keine Angaben machen. Der junge Mann kam ins Gefängnis.