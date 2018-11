München

Söder: "Überzogene Kritik" an Seehofer soll aufhören

25.11.2018, 12:53 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert ein Ende der Kritik an Bundesinnenminister und Noch-CSU-Chef Horst Seehofer. Die "überzogene Kritik an Horst Seehofer" müsse aufhören, sagte Söder der "Welt am Sonntag". "Es muss unterschieden werden zwischen Fehlern, die jeder macht, und einer eindrucksvollen politischen Lebensleistung." Söder soll Seehofer am 19. Januar als CSU-Chef ablösen. Seehofer hat zu diesem Datum offiziell seinen Rücktritt angekündigt. Aus Sicht von Söder soll Seehofer auch ohne das Amt des CSU-Vorsitzenden Bundesinnenminister bleiben. "Wir setzen auf politische Stabilität, und da gehört personelle dazu", sagte er der Zeitung.