Finanzkontrolleure überprüfen Lokale in und um Dresden

25.11.2018, 14:43 Uhr | dpa

Der Zoll hat am Samstag fast 30 Gaststätten in und um Dresden überprüft. Dabei schauten sich Finanzkontrolleure an, ob die Lokale Regeln zu Meldepflichten, Mindestlohn und Arbeitsgenehmigungen von Ausländern einhalten, wie das Hauptzollamt Dresden am Sonntag mitteilte. Zudem befragten sie die Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Betroffen waren Gaststätten in der Landeshauptstadt sowie in Bad Schandau, Königstein, Pirna (alle Sächsische Schweiz), Freital und Radeberg.

"Vor Ort wurden keine Verstöße festgestellt", sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Tricksereien gebe es aber oft in den Büchern. Sie würden mit Arbeitsamt, Renten- oder Sozialversicherung abgeglichen, ebenso wie die Angaben der Arbeitnehmer mit den Aufzeichnungen etwa zur Zeiterfassung. Auch in Sachen Mindestlohn und Lohnzahlung schauten die Kontrolleure genau hin. Die Auswertung könne daher etwas dauern.