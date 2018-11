Stendal

Mann ohne Führerschein zweimal in gut zwei Stunden erwischt

25.11.2018, 14:44 Uhr | dpa

Im Abstand von etwa zweieinhalb Stunden hat die Polizei in der Altmark einen Mann zweimal ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt. Er hatte auch Drogen genommen, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Der 37-Jährige wurde am Sonntagmorgen zunächst in Osterburg kontrolliert. Ein Schnelltest auf Betäubungsmittel schlug an. Der Mann wurde mit zur Blutentnahme genommen und bekam den Hinweis, dass er nicht weiterfahren darf. Das tat er aber trotzdem - bis ihn Beamte in Borstel bei Stendal erneut stoppten. Dieses Mal wurde dem 37-Jährigen der Fahrzeugschlüssel weggenommen, um weitere Straftaten zu verhindern.