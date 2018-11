Rentnerin bleibt mit ihrem Auto zwischen zwei Mauern stecken

25.11.2018, 14:46 Uhr | dpa

Eine Rentnerin ist mit ihrem Auto zwischen zwei Mauern steckengeblieben und hat dabei etwa 20 000 Euro Sachschaden verursacht. Die 81-Jährige war am Freitag in Camburg von der Straße abgekommen und in den Vorgarten eines Einfamilienhauses gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach verkeilte sich das Auto zwischen zwei Mauern der Garagenzufahrt. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Nach Polizei-Angaben wurde ihr Auto bei dem Unfall komplett zerstört. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei mit rund 20 000 Euro.