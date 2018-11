Schweinfurt

Streifenwagen prallt mit Auto zusammen

25.11.2018, 14:48 Uhr | dpa

Ein Polizeiauto ist auf einer Kreuzung in Schweinfurt mit einem anderen Wagen zusammengeprallt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Streifenwagen am Samstag mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als er bei roter Ampel auf die Kreuzung fuhr und mit dem Auto eines 77-Jährigen zusammenstieß. Der 75 Jahre alte Beifahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer und die beiden Polizisten im Streifenwagen kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.