Berlin

Mann bedroht Fahrgäste mit Messer und wirft mit Steinen

25.11.2018, 14:50 Uhr | dpa

Ein Mann hat in einem U-Bahnhof in Berlin-Mitte mit Steinen um sich geworfen und Fahrgäste mit einem Messer bedroht. Der 24-Jährige stritt sich am Samstagnachmittag mit zwei Unbekannten auf dem Bahnsteig der Station Heinrich-Heine-Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sprang ins Gleisbett und bewarf von dort aus die Kontrahenten mit Schottersteinen, ohne sie zu treffen. Als die Männer den Bahnhof verließen, warf der Mann ziellos weitere Steine und kehrte auf den Bahnsteig zurück.

Anschließend zog er ein Messer und bedrohte mit Stichbewegungen Fahrgäste aus einem Zug am gegenüberliegenden Gleis. Als die U-Bahn abfuhr, soll er die Außenwand am Zug mit dem Messer beschädigt haben. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm das Messer und Drogen. Dem Mann wird nun gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Niemand wurde verletzt.