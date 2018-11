Osnabrück

82-Jähriger bei Brand einer Gartenhütte gefährlich verletzt

25.11.2018, 16:18 Uhr | dpa

Bei dem Brand eines Gartenhauses in einem Kleingartenverein in Osnabrück hat ein 82-jähriger Mann lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. "Wir gehen davon aus, dass ein technischer Defekt von einem Heizlüfter das Feuer verursacht hat", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der Senior lag nach Angaben der Polizei mit seinen schweren Verletzungen vor dem Gartenhaus. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Das Haus wurde durch den Brand komplett zerstört.