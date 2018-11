Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern verpasst Heimsieg: 0:0 gegen Wiesbaden

25.11.2018, 16:20 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern droht das Saisonziel Wiederaufstieg aus den Augen zu verlieren und im Mittelmaß zu versinken. Nachdem es am Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden nur zu einem 0:0-Remis reichte, beträgt der Rückstand der Pfälzer auf die Tabellenspitze bereits zwölf Zähler. In der lange Zeit ereignisarmen Partie waren die Gäste spielerisch überlegen, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Bei Manuel Schäfflers Kopfball (42. Minute) rettete der Pfosten für Lautern. Erst nach 68 Minuten sahen die 18 716 Zuschauer die erste Torannäherung des FCK, doch auch Jan Löhmannsröben scheiterte per Kopf am Pfosten.