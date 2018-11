Ebersburg

Auto überschlägt sich: Vier Verletzte in der Rhön

25.11.2018, 16:31 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße in Osthessen sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Alle saßen in einem Wagen, der am Sonntagmittag nahe Ebersburg in der Rhön auf gerader Strecke von der Straße abkam, sich mehrfach überschlug und in einem Feld landete. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befreiten sich der 39 Jahre alte Fahrer und seine drei Mitfahrer selbst aus dem Wrack.

Der 39-Jährige und der 28 Jahre alte Beifahrer wurden leicht verletzt. Eine junge Frau (17) und ein 24-Jähriger erlitten schwere Verletzungen. Die Gruppe wurde in Krankenhäuser gebracht. Die Beteiligten hätten dennoch "schwer Glück gehabt", sagte ein Polizeisprecher. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter ermitteln. Ein zweites Auto war nicht beteiligt.