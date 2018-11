Jena

Jenaer Basketballer verlieren klar in Bamberg

25.11.2018, 17:07 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Science City Jena hat seine fünfte Saisonniederlage kassiert. Die Thüringer mussten sich am Sonntag auswärts Brose Bamberg deutlich mit 67:99 (40:43) geschlagen geben. Center Oliver Mackeldanz war mit 13 Punkten und sechs Rebounds bester Werfer bei den Jenaern.

Das Team von Head Coach Björn Harmsen startete gut in die Partie, bot dem Favoriten aus Bamberg die Stirn. Vor allem in der Offensive setzte Science City immer wieder Akzente. Im zweiten Viertel gingen die Thüringer schnell in Führung (22:19), es entwickelte sich in der Folge ein enges Spiel. Vor allem Spielmacher Dru Joyce sorgte für wichtige Punkte.

Nach der Halbzeitpause konnten die Gastgeber schnell mit einem 9:2-Lauf auf 52:42 davonziehen. Danach verloren die Jenaer den Spielfaden, lagen am Ende des Viertels mit 53:73 zurück. In den letzten zehn Minuten musste Joyce schon nach anderthalb Minuten nach seinem zweiten technischen Foul vom Parkett. Bis zum Schlusspfiff konnten die Franken ihre Führung weiter ausbauen.