Freiburg im Breisgau

Später Teilerfolg für Bremen: 1:1 in Freiburg

25.11.2018, 17:30 Uhr | dpa

Werder Bremen hat seine sportliche Krise gestoppt und beim SC Freiburg zumindest einen Teilerfolg gefeiert. Die Mannschaft von Coach Florian Kohfeldt kam am Sonntag im Breisgau zu einem 1:1 und vermied damit die vierte Niederlage nacheinander in der Fußball-Bundesliga. Freiburgs U21-Nationalspieler Luca Waldschmidt (42. Minute) hatte per Elfmeter für die verdiente Führung der Freiburger gesorgt. In der Nachspielzeit gelang dem Schweden Ludwig Augustinsson aber noch der Ausgleich für Werder (90.+2).