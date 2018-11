Dresden

Jungliberale fordern Abschaffung des Friedhofszwangs

25.11.2018, 17:57 Uhr | dpa

Sachsens Jungliberale fordern mehr Freiheiten bei Bestattungen. "Es muss zunächst der Friedhofszwang abgeschafft werden, so dass die Asche Verstorbener auch auf Grundstücken der Angehörigen oder in der freien Natur verstreut werden kann", heißt es in einer Mitteilung der Jungliberalen am Totensonntag in Dresden. Die Kremierung, also die Verbrennung der Leiche, müsse dabei dennoch verpflichtend bleiben. Der Tod dürfe kein Tabuthema sein, sagte demnach Philipp Hartewig, Spitzenkandidat der Jungliberalen Aktion (JuLiA) zur Landtagswahl 2019.