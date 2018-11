Wiesbaden

Rollerfahrer übersieht beim Abbiegen Auto und stirbt

25.11.2018, 18:03 Uhr | dpa

Ein 67 Jahre alter Rollerfahrer ist in Wiesbaden mit einem Auto zusammengestoßen und am Sonntag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Laut Polizei wollte der Mann bereits am Freitag von einem Grundstück auf die Bundesstraße 445 in Richtung Mainz auffahren. Beim Linksabbiegen habe er das Auto eines 27-Jährigen übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen. Der Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er zwei Tage nach dem Unfall starb.