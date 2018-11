Hannover

Früherer Landeschef Ünlü führt erneut Ditib Niedersachsen

25.11.2018, 19:25 Uhr | dpa

Nach dem Rückzug der bisherigen Spitze hat der Moscheeverband Ditib Niedersachsen einen neuen Vorstand unter Führung von Ali Ihsan Ünlü gewählt. Ünlü habe bereits zwischen 2008 und 2011 den Landesverband Niedersachsen und Bremen geleitet, sagte die Landesgeschäftsführerin Emine Oguz am Sonntagabend. Die genaue Aufgabenverteilung in dem sieben Mitglieder zählenden Gremium solle in der kommenden Woche festgelegt werden.

Der langjährige Chef des Islamverbandes, Yilmaz Kilic, hatte sein Amt niedergelegt. Er habe sich immer wieder gegen die Einmischung der Ditib-Zentrale in Köln und vom türkischen Religionsattaché wehren müssen, hatte Kilic der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" gesagt ("HAZ", Montagsausgabe). Mit Kilic trat der gesamte bisherige Vorstand zurück.