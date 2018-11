Porto

SC Magdeburg unterliegt Porto

25.11.2018, 20:58 Uhr | dpa

Der SC Magdeburg hat die Qualifikation für die Gruppenphase des EHF-Cup verpasst. Beim FC Porto unterlagen die Elbestädter mit 27:34 (12:18). Drei Treffer Vorsprung aus dem Hinspiel reichten nicht aus. Beste Werfer in Porto waren Matthias Musche (6/2) beim SC Magdeburg und Antonio Areia (9/2) bei den Gastgebern.

Magdeburg kam gut in die Partie und ging früh mit zwei Toren in Führung (2:0/9.). In der enorm lauten Arena in Porto konnte sich der SCM aber nicht absetzen. Ausgerechnet zwei Zeitstrafen für Porto hintereinander brachten einen Bruch: In Überzahl gingen die Portugiesen erstmals in Führung (8:9/21.). Anschließend geriet der SCM aus dem Tritt und mit deutlichem Rückstand in die Pause. Unmittelbar nach Wiederanpfiff verkürzte Magdeburg auf vier Treffer (14:18/33.). Dann zogen die Portugiesen gegen eine indisponierte SCM-Abwehr davon (15:24/39.). Beim 27:32 (58.) keimte noch einmal kurz Hoffnung auf, aber die Leistung reichte nicht für ein Weiterkommen.