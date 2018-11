Bedburg-Hau

Polizeieinsatz in Psychiatrie Bedburg-Hau

25.11.2018, 23:10 Uhr | dpa

In einer Psychiatrie in Bedburg-Hau am Niederrhein hat es am Sonntag einen Polizeieinsatz gegeben. Grund sei eine Sicherheitsstörung, teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Alle Personen seien unter Kontrolle, es gebe keine Verletzten und keine Geiseln. Laut "Rheinischer Post" soll eine dort untergebrachte Person den Ausbruch geplant haben. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen. Es gebe keine Gefahr für die Bevölkerung, twitterte die Polizei weiter.

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau ist laut ihrer Homepage eine der größten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen zur Behandlung psychisch erkrankter Menschen. In der Klinik würden auch Patienten untergebracht, die eine Straftat begangen haben, zu dieser Zeit jedoch seelisch schwer erkrankt und deshalb vermindert schuldfähig oder schuldunfähig seien.