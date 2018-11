Bielefeld

Prozess um vergiftete Pausenbrote: Opfer sagen aus

26.11.2018, 00:48 Uhr | dpa

Im Prozess um vergiftete Pausenbrote in einem Betrieb in Ostwestfalen sagen heute zwei ehemalige Kollegen des Angeklagten aus. Die beiden Männer sind zwar schwer an den Nieren erkrankt, können aber aussagen. Ein drittes Opfer liegt seit Jahren mit schweren Hirnschäden im Wachkoma. Die Anklage lautet auf versuchten Mord sowie schwere und gefährliche Körperverletzung. Angeklagt vor dem Landgericht Bielefeld ist Klaus O., ein 57-jähriger Schlosser.

Der Deutsche soll von 2015 bis 2018 hinter dem Rücken der Kollegen in dem Betrieb in Schloß Holte-Stukenbrock giftige Pulver, darunter Bleiacetat und Quecksilber, auf deren Pausenstullen gestreut haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Klaus O. seine Opfer beim langsamen körperlichen Verfall beobachten wollte. Geäußert hat er sich zu den Vorwürfen bislang nicht.