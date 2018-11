Gera

Angeklagter im Stephanie-Prozess will aussagen

26.11.2018, 00:52 Uhr | dpa

Im Prozess zum mutmaßlichen Mord an der zehnjährigen Stephanie aus Weimar will der Angeklagte heute vor dem Landgericht Gera aussagen. Das kündigte sein Verteidiger Stephan Rittler an. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 66 Jahre alten Beschuldigten vor, Stephanie im August 1991 von der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 gestoßen zu haben. Zuvor soll er das Mädchen aus dem Goethepark in Weimar entführt haben, weil er sich an dem Kind vergehen wollte. Der Deutsche wurde im März dieses Jahres nach Ermittlungsarbeit der mit ungeklärten Kindermorden befassten Jenaer Sonderkommission "Altfälle" in Berlin festgenommen.