Frankfurt am Main

Licht an: In Frankfurt wird der Weihnachtsmarkt eröffnet

26.11.2018, 01:31 Uhr | dpa

Im festlichen Lichterglanz erstrahlt der Weihnachtsmarkt in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/Archiv (Quelle: dpa)

Vier Wochen vor Weihnachten wird heute der Frankfurter Weihnachtsmarkt eröffnet. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) schaltet um 17.00 Uhr die rund 6500 Lichter am Weihnachtsbaum vor dem Rathaus an. Von der Nikolaikirche ertönen ein Glockenspiel und Fanfarenklänge, der Chor der Oper Frankfurt lädt zum Mitsingen ein.

Zum größten und ältesten Weihnachtsmarkt Hessens werden rund drei Millionen Besucher erwartet. Die rund 200 Buden erstrecken sich vom Römerberg über den Paulsplatz bis zur Hauptwache, den Friedrich-Stoltze-Platz und den Mainkai. In der neuen Altstadt werden aber keine Buden stehen, wie eine Sprecherin sagte.

Der über 30 Meter hohe Weihnachtsbaum steht schon seit 1. November auf dem Römerberg. Die 80 Jahre alte Rotfichte stammt in diesem Jahr aus Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis. Der Frankfurter Weihnachtsmarkt ist von Montag bis Samstag zwischen 10.00 und 21.00 Uhr geöffnet, am Sonntag geht es eine Stunde später los. Letzter Tag ist in diesem Jahr der 22. Dezember - der Samstag vor Heiligabend.