Stuttgart

Missbrauch in Heimerziehung: Minister legt Bericht vor

26.11.2018, 01:57 Uhr | dpa

Sechs Jahre lang hat die Beratungsstelle "Heimerziehung 1949-1975 Baden-Württemberg" Erlebnisse ehemaliger Heimkinder gesammelt. Mehr als 2400 Männer und Frauen meldeten sich, und berichteten von teils schrecklichen Erfahrungen in den Heimen in Baden-Württemberg. Heute stellt Sozialminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart den Abschlussbericht zur Aufarbeitung des dunklen Kapitels vor. Auch zahlreiche Betroffene werden bei der Veranstaltung dabei sein. Unzählige Kinder in baden-württembergischen Heimen waren über Jahrzehnte hinweg Missbrauch und Gewalt ausgesetzt.