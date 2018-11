Berlin

Weihnachtsmärkte öffnen: Gitter und Poller gegen Terror

26.11.2018, 02:09 Uhr | dpa

Mit Sandsäcken gefüllte Eisenkörbe stehen am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Foto: Paul Zinken/Archiv (Quelle: dpa)

An diesem Montag öffnen die meisten der rund 80 Berliner Weihnachtsmärkte. Darunter sind die großen Ansammlungen von Buden und Ständen auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche, auf dem Alexanderplatz, auf dem Gendarmenmarkt und vor dem Schloss Charlottenburg, aber auch zahlreiche kleine Märkte in den Kiezen.

Wegen der Terrorgefahr stehen speziell die großen Märkte unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. So ist der ganze Breitscheidplatz am Ku'damm mit schweren Sperren aus Gitterkörben abgeriegelt worden. Dort hatte vor zwei Jahren der islamistische Terrorist Anis Amri mit einem entführten Lastwagen einen Anschlag verübt. 12 Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt. Daher ist dort für heute Nachmittag ein offizieller Eröffnungsrundgang mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) geplant.