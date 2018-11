Frankfurt am Main

Urteil im Prozess um Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung

26.11.2018, 02:32 Uhr | dpa

Im Prozess um Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung am Bau in zweistelliger Millionenhöhe will das Landgericht Frankfurt voraussichtlich heute sein Urteil verkünden. Fünf Geschäftsleute im Alter von 35 bis 50 Jahren mussten sich seit mehreren Monaten wegen der umfangreichen Vorwürfe vor Gericht verantworten. Am 38. Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft Ende Oktober Haftstrafen von bis zu fünf Jahren und vier Monaten. Die Angeklagten waren über mehrere Jahre im Erwerb und der Sanierung von Eigentumswohnungen im Rhein-Main-Gebiet tätig. Die Anklagebehörde wirft den Männern vor, dabei zahlreiche Arbeitnehmer schwarz beschäftigt zu haben.