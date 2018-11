Salzgitter

Tödliches Ende von Sorgerechtsstreit kommt vor Gericht

26.11.2018, 02:40 Uhr | dpa

Weil er im Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder seine Ex-Freundin erschossen haben soll, kommt heute ein Mann in Braunschweig vor Gericht. Der damals 38-Jährige hat die Frau laut Anklage Ende Mai in Salzgitter erschossen, nachdem diese das Sorgerecht für die vier Kinder bekommen hatte. Die 30-Jährige starb noch am Tatort. Ihre Schwester überlebte einen Schuss in die Hüfte. Ein weiteres Projektil verfehlte den Kopf des Großvaters knapp.

Der mutmaßliche Schütze und das Opfer stammen aus dem Kosovo. Am Tattag war dem Mann vom Amtsgericht im nordrhein-westfälischen Tecklenburg nur ein Umgangsrecht statt das alleinige Sorgerecht zugesprochen worden. Nach der Verhandlung soll er seiner ehemaligen Lebensgefährtin gedroht und vor dem Gericht auf sie gewartet haben. Der Richter veranlasste eine Begleitung der Frau durch die Polizei. Dennoch erschoss der 38-Jährige die Frau im weiteren Tagesverlauf in Salzgitter. Nach dem Verbrechen flüchtete er, tags darauf wurde er in seinem Wohnort im nordrhein-westfälischen Westerkappeln gefasst. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage bis Ende Januar anberaumt.