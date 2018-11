Mannheim

Sexuelle Übergriffe auf Kinder im Schwimmbad

26.11.2018, 02:58 Uhr | dpa

In Mannheim steht heute ein Mann vor Gericht, weil er in einem Freizeitbad zwei Kinder mehrfach missbraucht haben soll. Die Taten sollen sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten - zuletzt im März 2017 ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm überdies vor, in dem Bad Unterwasseraufnahmen von unbekleideten Mädchen unter 14 Jahren gemacht zu haben. Darüber hinaus soll der Mann, Jahrgang 1967, Bilddateien mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt besessen haben. Der Prozess am Landgericht könnte wegen des Alters der Opfer zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen (7 KLs 713 Js 7981/17). Ferner soll der Beschuldigte Ende 2016 ein gestohlenes Kennzeichen an seinem Auto angebracht und anschließend seinen Wagen betankt haben, ohne zu bezahlen.