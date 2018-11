Erfurt

Handwerkskammer verteilt Notfall-USB-Sticks an Betriebe

26.11.2018, 03:00 Uhr | dpa

Ein USB-Stick mit den wichtigsten Dokumenten soll Handwerker in Nord- und Mittelthüringen besser für Notfälle rüsten. Auf dem Datenträger befänden sich alle wichtigen Dokumente, um im Fall von Krankheit, Unfall oder einem überraschenden Todesfall Vorkehrungen für das Überleben des Betriebes zu treffen, wie die Handwerkskammer Erfurt mitteilte. Details will die Kammer heute bekannt geben. Außerdem informieren der Präsident und der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt über die wirtschaftliche Entwicklung der Handwerksbetriebe in Nord- und Mittelthüringen.