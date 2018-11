Potsdam

Weihnachtsmärkte öffnen in Brandenburg

26.11.2018, 03:14 Uhr | dpa

Glühweinduft, Holzspielzeug und Lebkuchen: Weihnachtsmarktstände locken wieder in viele brandenburgische Innenstädte. Heute öffnet in der Landeshauptstadt Potsdam auf dem Luisenplatz und in der Brandenburger Straße der große "Lichterglanz"-Markt. In Cottbus geht es um 14.00 Uhr los. Die Weihnachtsmarktstände sind rund um die Fußgängerzone und den Altmarkt verteilt. Ein sieben Meter langer Weihnachtsstollen wird zum Start angeschnitten.