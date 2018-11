Müllheim

Lebensmittelmarkt in der Müllheimer Innenstadt in Flammen

26.11.2018, 05:10 Uhr | dpa

Lebensmittelmarkt in der Müllheimer Innenstadt in Flammen. Foto: Friso Gentsch/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Lebensmittelmarkt ist in der Müllheimer Innenstadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) in Vollbrand geraten. Wie das Feuer am frühen Montagmorgen in dem Markt ausbrechen konnte, war zunächst unklar. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen aber nicht verletzt. Wie hoch der Schaden ist, stand ebenfalls noch nicht fest. Umliegende Wohnhäuser wurden sicherheitshalber evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.