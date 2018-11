Marktredwitz

Mann sticht mit Messer auf 54-Jährigen ein und flüchtet

26.11.2018, 05:12 Uhr | dpa

Ein Mann ist bei einem Messerangriff in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) schwer verletzt worden. Der Täter sei am Sonntagnachmittag in der Klingerstraße aus bislang unbekannten Gründen auf den 54-Jährigen losgegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach dem Angriff flüchtete er in Richtung Stadtpark. Der 54-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei nahm in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf, die Suche nach dem Täter blieb jedoch bis spät in die Nacht erfolglos.