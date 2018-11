Berlin

Union will mit Sieg beim HSV an die Spitze heranrücken

26.11.2018, 05:16 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann mit einem Sieg heute im Spitzenspiel beim Hamburger SV bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze heranrücken. Innenverteidiger Florian Hübner freut sich auf die Partie: "Es ist ein geiles Spiel. Am Montagabend ist alles angerichtet. Wir fahren mit einer breiten Brust nach Hamburg. Ich hoffe auf drei Punkte." Mittelfeldmann Grischa Prömel kehrt nach abgelaufener Gelb-Rot-Sperre in die Startelf zurück. Linksverteidiger Christopher Lenz (muskuläre Probleme) sowie die beiden Innenverteidiger Marc Torrejon (Wadenprobleme) und Fabian Schönheim (Adduktorenverletzung) stehen nicht zur Verfügung.