Lübeck

Urteil im Prozess um unerlaubte Methadon-Abgabe erwartet

26.11.2018, 05:41 Uhr | dpa

Im Prozess um die unerlaubte Methadon-Abgabe soll am Lübecker Landgericht heute das Urteil verkündet werden. Seit Juli müssen sich zwei Ärzte verantworten, die in einer Drogenambulanz in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg die Ersatzdroge Methadon an Substitutionspatienten abgegeben haben sollen. Das ist nach der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung nur Apotheken erlaubt.

Außerdem sollen die Mediziner - der 63 Jahre alte frühere Leiter der psychiatrischen Abteilung des Johanniter-Krankenhauses in Geesthacht sowie ein 57 Jahrer alter Oberarzt - den Patienten Methadon mit nach Hause gegeben haben, anstatt die Einnahme vor Ort zu kontrollieren. Die beiden Mediziner hatten im Prozess betont, sie hätten niemanden geschädigt. Sie hätten nur schwerstkranken Patienten geholfen, die kein niedergelassener Arzt und kein Apotheker in seinen Räumen geduldet hätte. Ihre Verteidiger hatten schon zu Prozessbeginn angekündigt, Freisprüche beantragen zu wollen.