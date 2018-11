Hamburg

HSV will im Top-Spiel gegen Union Berlin an die Spitze

26.11.2018, 06:39 Uhr | dpa

Mit einer Spitzenpartie schließt der Hamburger SV den 14. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga ab. Der Tabellen-Zweite erwartet heute Abend im Volksparkstadion den Vierten 1. FC Union Berlin. Für die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf geht es um die Rückkehr an die Tabellenspitze. Die Berliner sind in dieser Saison noch unbesiegt. Dem HSV würde schon ein Remis reichen, um den 1. FC Köln von Platz eins zu verdängen. Das Stadion ist nicht ausverkauft. Bis zum Sonntagabend waren 44 000 Karten verkauft.