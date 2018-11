Trier

Weihnachtsmärkte sind beliebte Reiseziele geworden

26.11.2018, 06:49 Uhr | dpa

Auf den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz gehen in diesen Tagen nach und nach die Lichter an. Auswärtige Gäste werden für dabei zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor. Der Anteil der Besucher, die aus anderen Regionen Deutschlands und aus dem Ausland anreisen, steigt vielerorts seit Jahren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in rheinland-pfälzischen Kommunen ergibt. Reiseanbieter haben den Trend erkannt und verkaufen organisierte Fahrten zu beliebten Weihnachtsmärkten. Die Gäste von auswärts kommen vor allem mit Bussen, aber auch mit Schiffen oder dem Flugzeug.

Ausländische Weihnachtsmarkt-Besucher stammten vor allem aus Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Luxemburg. "Viele verbinden das Romantische, den Glühwein, das Gemütliche mit den Märkten in Deutschland", sagt Marija Heller von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH in Koblenz. Die Übernachtungszahlen ausländischer Gäste bundesweit im Dezember belegten: "Da gibt es einen deutlichen Ausschlag nach oben - im Vergleich zu November und Januar."